Jean-Claude Van Damme le quiso pegar a Steven Seagal en una fiesta, reveló Sylvester Stallone

El actor Sylvester Stallone contó en una entrevista que Jean-Claude Van Damme y Steven Segal protagonizaron un violento momento en una fiesta realizada en su propia casa.

El protagonista de Rocky dijo que los actores casi se dan de golpes durante una celebración en una mansión el año 1997, en la que también estuvieron Bruce Willis, Madonna y Arnodl Schwarzenegger, entre otros.

Stallone reveló que fue Van Damme quien invitó a Seagal a pelear en el jardín de la casa. "Van Damme se cansó de que Seagal fuese diciendo por ahí que podía patearle el trasero, así que fue directamente por él y le animó a salir afuera para pegarse”, explicó.

Ambos no llegaron a los golpes pues Seagal decidió irse de la fiesta para no pelear con Van Damme. “Van Damme era demasiado fuerte y Seagal no tenía nada que hacer con él. Esa es mi opinión”, dijo.

Sylvester Stallone señaló también que la situación no terminó ahí pues Van Damme siguió después a Seagal para pelearse pero Steven logró evitarlo otra vez. Ahí terminó todo.

Recordemos que en la vida real el belga Jean-Claude Van Damme es conocido por practicar muchas artes marciales. Es cinturón negro en Karate, full contact y kickboxing.

Los medios lo han bautizado como "The Muscles from Brussels" (Los músculos de Bruselas).