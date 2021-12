Jean Deza se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras protagonizar un nuevo ampay. El exfutbolista fue captado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” cuando ingresaba a un hotel junto a una joven, pese a que mantiene una relación con Gabriela Alava.

Lo más llamativo es que horas después de su encuentro con la joven rubia, el exseleccionado peruano habría asistido a una fiesta junto a su actual pareja.

Antes de emitir las imágenes de este nuevo ampay, Magaly Medina reveló en su programa que la rubia que fue captada junto a Jean Deza no es un rostro nuevo en la farándula local, y anteriormente ha protagonizado otros escándalos amorosos.

Se trata de Stefany Camus, una joven tacneña que, en mayo de este año, fue captada ingresando a un hotel con el cantante John Kelvin. En aquel entonces, la joven aseguró que acudió al encuentro con el artista para ‘hablar de trabajo’. Asimismo, dijo que el cumbiambero, que hoy se encuentra encarcelado por golpear a su esposa Dalia Durán, le hizo creer que estaba soltero.

“Él me dijo que estaba soltero y el día de la entrevista vi que iba a la casa de su mujer. A mí se me hizo demasiado raro. Estoy quedando mal, porque estoy quedando como una persona que se mete en una relación y esa nunca ha sido mi intención. Yo tenía entendido que él ya no tenía ninguna relación con su esposa”, acotó aquel día.

La influencer es sensación en OnlyFans no solo por el contenido erótico que comparte en esta plataforma, sino también por la alta tarifa (30 dólares) por la suscripción.

Stefany Camus responde:

El programa de espectáculos buscó las declaraciones de Stefany Camus y ella respondió: “Solamente estábamos tomando nada más. plan ‘tranqui’ la verdad”, sostuvo la modelo tras reconocer que sí sabía que Jean Deza se encontraba en una relación.

