Para Jean Pierre Magnet la música siempre ha sido el motor de su vida, y hoy, en tiempos difíciles, sigue apostando por esa pasión que ninguna pandemia podrá liquidar. “He estado muy activo este último año, he tenido todo el tiempo del mundo para escribir música. Mi sensibilidad ha estado a flor de piel, para mí, estas épocas difíciles han sido de mucha creatividad”, dice el creador de “La Gran Banda” a Correo.

¿Y cuál ha sido el resultado de esta etapa tan productiva?

Tengo una carga creativa cada vez más fuerte y gracias a Dios la he canalizado con diversas propuestas. En estos meses he trabajado con canciones de Pedro Suárez Vértiz, he hecho temas instrumentales, he escrito nueva música para un proyecto que tengo para el 2022 y tengo unos temas de lujo con Eva Ayllón que los vamos a sacar pronto en disco y video.

Por lo visto no has parado de trabajar...

Todos los días, después de una caminata me meto a mi estudio a trabajar. Además de las producciones que ya nombré, estoy involucrado en un proyecto extraordinario con el ‘Chino´ Figueroa que se llama “La Nueva Chabuca”, nueve canciones de la gran compositora en un idioma musical que hemos descubierto y que suena extraordinario.

En estos tiempos, producto de la crisis, los músicos han salido a las calles a ganarse el pan. ¿Qué sentimiento te genera?

Lo primero es impotencia, porque los que nos dedicamos a este rubro hemos sido muy afectados por la crisis y ese es el resultado. Pero a la vez, veo que la mayoría son jóvenes y esa energía con la que salen a la calle me inspira. Verlos tocando, luchando, fortalece mi espíritu musical y la esperanza que todo esto algún día acabará.

Mientras todo pase hay que apelar a la creatividad... algunos le llaman reinvención.

Hay que apelar a ese sentimiento que sale del fondo del alma para ofrecer algo diferente. En mi caso, además de la música, decidí que ya era hora de contar mis vivencias en un libro. Siempre hay que preguntarse ¿Qué cosa ofreces? ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo hiciste?

¿Desde cuándo estás escribiendo el libro?

Días después de empezada la pandemia y lo terminé en junio. Cuento toda mi vida, desde mi infancia, mi desarrollo musical en Estados Unidos, mi experiencia con los grupos que he tocado, las anécdotas y aprendizajes en diferentes escuelas. De ahí paso a rubros que aportarán a todo el que le interese a la música, yo creo que va a estar interesante y ya tiene título: ‘Música, regalo del cielo’.

¿Realmente para ti la música es un regalo del cielo?

Sí, de eso no tengo la menor duda, este oficio me ha dado grandes satisfacciones que solo puedo pensar que ha sido un regalo divino. A pesar de todos los problemas que estamos atravesando, quiero que con mi trabajo permanente en la música el público sepa que estoy vigente y que aún existo.

Existes y eres un agradecido de la vida...

Diariamente me levanto, me voy al malecón y agradezco a Cristo y al mundo por todo lo que tengo y le digo a él que siga siendo mi socio, mi guía y mi inspiración para llegar a concretar tantas ideas musicales que tengo en mi cabeza. Y lo está cumpliendo.

Jean Pierre Magnet

Músico Una de las grandes características de Magnet es su sensibilidad para explorar distintos géneros a través de su carrera musical tanto desde el rock psicodélico, pasando por el jazz, ritmos afroperuanos, y andinos.