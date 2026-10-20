Jerry Rivera, uno de los más grandes exponentes de la salsa y dueño de una de las voces más románticas y reconocidas del género, llega al Perú para protagonizar una noche inolvidable, cargada de sentimiento, ritmo y esos éxitos que han marcado generaciones enteras. El esperado encuentro con sus seguidores será el viernes 12 de febrero de 2027, en multiespacio Costa 21, en un espectáculo que promete conquistar los corazones de los amantes de la buena salsa. La preventa se inicia este 22 y 23 de octubre, desde las 10:00 a.m.

La voz romántica que revolucionó el género vuelve a convertirse en protagonista de las historias de amor de miles de fanáticos. Prepárate para cantar, bailar y revivir los recuerdos que acompañaron innumerables romances al ritmo de canciones como Amores como el nuestro, Qué hay de malo, Cara de niño, Casi un hechizo y Cuenta conmigo, temas que se mantienen vigentes y forman parte de la banda sonora sentimental de varias generaciones.

Desde sus inicios, Jerry Rivera se consolidó como una de las figuras fundamentales de la salsa romántica. Su talento, carisma y estilo inconfundible lo llevaron a conquistar escenarios internacionales desde muy joven, convirtiéndose en uno de los artistas más queridos del género y en un referente para nuevas generaciones de intérpretes.

A lo largo de su trayectoria, ha cosechado éxitos musicales y reconocimientos que respaldan su lugar privilegiado en la historia de la música tropical.Su propuesta artística combina la fuerza de la salsa con letras cargadas de romanticismo, desamor, pasión y esperanza. Esa fórmula, sumada a su inconfundible interpretación, ha permitido que sus canciones trasciendan el tiempo y continúen conquistando tanto a quienes crecieron con su música como a nuevos seguidores.