Jessica Newton se pronuncia tras las declaraciones de Nicola Porcella (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras las declaraciones que hizo Nicola Porcella en 'El Valor de la Verdad' sobre las denuncias que entablaron Poly Ávila y Claudia Meza, Jessica Newton decidió pronunciarse mediante las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la organizadora del Miss Perú envió un mensaje revelando cómo es que ella ve el caso, luego de haber escuchado ambas versiones de los hechos.

"Cuando una mujer dice no, es no. No depende de quién o cómo sea la mujer, nadie tiene derecho a tocarla si ella no quiere", se lee en la publicación de Jessica Newton.

Como se recuerda, el exintegrante de Esto es Guerra se presentó en el programa de Beto Ortiz mostrando videos y chats para desmentir las acusaciones que hicieron Claudia Meza y Poly Ávila.