Jessica Newton responde a Marina Mora por críticas al Miss Perú

Luego que Marina Mora dijo que le pareció fatal la ceremonia del 'Miss Perú 2019', Jessica Newton decidió responder a las críticas a su organización del evento.

“Siempre la gente va a criticar, esto se ha convertido en un mal común. A todos les mando un beso y decirles que estoy feliz de que estén tan pendientes de nuestro trabajo”, dijo la encargada del concurso de belleza al Trome.

Además habló sobre la participación de Andrés Hurtado, quien recibió críticas por ser el productor del evento.

“A Andrés no lo pienso soltar, ha sufrido pero me ha entregado algo que no había recibido antes: la ilusión y pasión por la corona nacional. Estoy muy feliz, no recuerdo un Miss Perú con tantas emociones, con chicas bien preparadas, muy centradas y luciendo cuerpos espectaculares”, sostuvo al mencionado medio.

Marina Mora fue consultada por Jessica Newton, encargada del certamen de belleza y de quien prefirió no opinar.

"Prefiero no meterme a darle consejos a personas que ya saben lo que se tiene que hacer, pero sí, la verdad que no puedo decir que estuvo bonito", comentó Marina.

Sobre la supuesta pelea entre ambas, Marina Mora aclaró que no tiene problemas con Newton y que solo hace respetar su opinión.