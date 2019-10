Johana Cubillas: "Soy la única que conoce la humillación y el desamor de mi propio papá"

Síguenos en Facebook

Tras reaparecer en varios programas acusando a su padre Teófilo Cubillas de no cumplir con pagar las pensiones de alimentos que adeuda correspondientes a 11 años, Johana Cubillas ha recibido una serie de comentarios en las redes sociales.

Aunque muchos de sus seguidores le han mostrado su apoyo en su lucha por conseguir justicia, otros cibernautas la han criticado por su insistencia en la demanda contra su padre.

Precisamente, en una reciente publicación de su cuenta de Instagram, un usuario le comentó que en lugar de estar exigiendo el monto de aproximadamente 80 mil soles, debería buscar reconciliarse con su padre.

La joven comunicadora no se quedó callada y decidió responderle al usuario con un extenso mensaje. "Si a mi papá lo extraditan por irresponsable, será lo que tenga que pasar por culpa SUYA, mi culpa no es. Me da risa que me traten de rencorosa, o que hablo con rabia, cuando lo único que hago es pelear por mis derechos", señaló en un primer momento.

"Esto va mucho más allá de cobrar 80 mil soles, esta es mi lucha de 11 años por hacer justicia y que mi voz se escuche y mis derechos se cumplan. No hay que estar llena de odio y resentimiento para pedir que se respeten mis derechos, todo lo contrario, yo sé el corazón que tengo y sé todo lo que hice para no llegar a estas instancias, yo soy la única que conoce todo el sufrimiento que pasé, la humillación y el desamor de mi propio papá, y aún así lo quiero y le deseo lo mejor. Si actúas mal, te va mal, y en eso yo no tengo nada que ver", agregó Johana Cubillas.