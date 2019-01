​Johanna San Miguel: "Estoy eligiendo el lugar donde me sienta cómoda" (FOTO)

Síguenos en Facebook

Johanna San Miguel quiere volver a la televisión, pero con algo que le guste y en el momento adecuado. Mientras tanto, alista la segunda temporada de su unipersonal "Se busca marido cama adentro".

Tu nombre se ha voceado en ATV. ¿Es verdad que conducirás un programa con Raúl Romero?

No he hablado con Raúl. Efectivamente, desde que salí del programa (Esto es guerra) recibí muchas propuestas para hacer diferentes formatos. Pero el día que me vean en pantalla será cuando sea el día y el momento adecuado. No estoy poniendo condiciones, sino eligiendo el lugar donde yo me sienta cómoda.

¿Has recibido propuestas? ¿Volverías a un reality?

Sí, he recibido varias propuestas, siempre doy gracias a Dios, y eso es bueno. Yo no puedo decir ya nunca (voy a volver). Eso jamás puedes decir, porque la vida te da muchas sorpresas.

Tú dijiste en TV que si Mathías Brivio se va de Esto es guerra, tú vuelves...

A Mathías le va mostro y quiero que le vaya bien. Lo que yo dije fue en son de broma, es mi amigo, lo quiero un montón. Es un capo en lo que hace. No me molestó que jueguen con mi nombre. Sé que ahora está Gian Piero, pero somos amigos. Yo no tengo rollos con nadie, no hay ningún tema y no pasa nada, todo bien.

Con respecto de que ahora llamen “traidor” a Gian Piero Díaz en las redes por estar ahora en Esto es guerra, dijo que “bueno, es una cuestión de costumbre, con el tiempo se van a acostumbrar y listo. Las cosas que se dijeron entre Esto es guerra y Combate quedan en pantallas, nadie se lleva a su casa sus problemas de la tele. ¿Si me verán como invitada de Esto es guerra? Claro, para promocionar mi unipersonal. Pero también puedo mover las tuerquitas (risas)”, indicó la también actriz.