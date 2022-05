Luego de que Melissa Paredes pidiera a Johanna San Miguel que no ataque a su pareja, Anthony Aranda, la conductora del reality ‘Esto es guerra’ aclaró por qué fue tan dura con el bailarín cuando este votó a favor de Rafael Cardozo para que se quede en el programa.

“Escuchen bien ‘Combatientes’ y Anthony, que ya no sé por qué tiene esa camiseta, pero ustedes están creando un precedente. Las imágenes han hablado bien claro. Para mí, Rafael, hiciste trampa y Anthony no debería tener esa camiseta”, dijo Johanna visiblemente fastidiada en esa oportunidad.

Tras estas declaraciones, Melissa Paredes salió al frente para defender a su pareja y pidió a Johanna San Miguel tratarlo bien. “Johanna trátamelo bien, ya sabes que yo te quiero mucho, pero no lo ataques”, dijo. Ante este reclamo, la exPataclaun explicó que pasó ese día.

“Yo voy a explica lo que pasó. Ese día cuando hubo esas palabras hacia Anthony, yo no estaba acá, no era yo, era Becky. Ella es mi hermana gemela que vive Utah. Ese día pedí permiso a producción para no estar aquí presente, entonces Becky vino y me suplantó”, expresó Johanna San Miguel.

“Por eso dijo todas esas cosas horribles, dijo que hacía todo eso porque le da la gana. Cuando me encontré a Becky porque la jalé al aeropuerto, le dije: ‘¿Por qué haces eso, van a pensar que soy yo?’. Ya les dije mil veces que tengo una hermana gemela que a veces viene. Nosotros estamos supercontentos (con Anthony). Además, no es Anthony es el rayo”, aclaró entre risas la conductora.

Johanna San Miguel reacciona contra Melissa Paredes.

