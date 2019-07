Jonathan Maicelo se compara con Richarlison y "pide disculpas por meter gol a Perú" (FOTO)

Síguenos en Facebook

Perú perdió 3 a 1 ante Brasil, quien se coronó como el campeón de la Copa América 2019. Miles de peruanos lamentaron el encuentro, pero, al parecer, Jonathan Maicelo lo tomó de la mejor manera.

En su cuenta de Facebook, el boxeador peruano se mostró muy sorprendido ante la comparación que le hicieron los usuarios, pues algunos creen que él se parece a Richarlison, jugador de la 'Canarinha'.

Ante esta comparación, Maicelo se mostró muy contento. Además, publicó un divertido mensaje en sus redes sociales.

"I'm sorry. Monedas son monedas, pe. Yo quería jugar pa' mi país, pero uno no es profeta en su tierra (me siento triste)", escribió Jonathan Maicelo en su cuenta de Facebook.