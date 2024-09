A horas de regresar a Miami, ciudad en la que radica, Jorge Aravena afirma con contundencia que la decisión de regresar a su tierra para protagonizar la telenovela “Pituca sin lucas” fue la más acertada. “Al principio, le costó decidirse un poquito a mi mánager, digamos inicialmente, pero cuando me llegó el guion y leí la sinopsis de la novela y la de mi personaje, yo dije, no, esta novela está hermosa, el personaje es encantador. Le dije a mi representante: llega a un acuerdo con ellos porque la quiero hacer, es asunto tuyo cómo se concreta, yo quiero grabarla”, cuenta el actor peruano-venezolano.

Es una doble satisfacción tu apuesta se haya recompensado con una telenovela de gran audiencia. Te puedo decir que no es doble, es triple, cuádruple, satisfacción. Desde que llegué, porque regreso a Perú después de 25 años que hice “Girasoles para Lucía”, la gente me reconoce por esa telenovela, a pesar de haber grabado muchas novelas en otros países. Aquí la gente habla de “Girasoles para Lucía”, como si no hubiera pasado tanto tiempo, por eso, con mi equipo dijimos, ahora vamos a ver qué pasa con esta nueva telenovela.

Una historia como “Pituca sin lucas” que ha pegado no solo por la historia de la pareja protagónica. Considero que en esta novela todos somos protagonistas, todos. Por los créditos, soy protagonista junto a Emilia (Drago), estamos en el chisme y todo eso, pero a nivel de personaje y a nivel de actores, actrices, para mí todos somos protagonistas en esta novela

.A pesar de las plataformas y sus variados contenidos, el melodrama en señal abierta sigue funcionando. Cuando comenzaron las plataformas en streaming hace algunos años se pensaba que ya se había perdido un mercado importante como el de la telenovela, pero resulta que no, porque son públicos diferentes. La gente de las telenovelas sigue existiendo, las familias, las señoras, los jóvenes van a querer ver el melodrama clásico. Hay que hacer cosas para todo público.

En el actual mercado televisivo hay algunos productores que miran la cantidad de seguidores para convocar al elenco. Obviamente, yo no soy el productor de las telenovelas que he hecho, pero para mí eso es un error de ciertos productores, por eso vienen los grandes fracasos también, sobre todo en novelas en las que se invierte mucho dinero. Puedes ser una celebridad en redes, pero eso no quiere decir que funciones en la actuación. Agarra piso primero, hazlo poco a poco, y de repente lo haces muy bien, hay gente que lo hace muy bien, a la primera, pero no todos son iguales.

Jorge Aravena, terminó con las grabaciones de su personaje en la telenovela "Pituca sin lucas".

¿Hay una fórmula para garantizar el éxito de una telenovela? A veces se piensa que porque se contrata a tal o cual actor o actriz, ya la telenovela será un éxito, mentira. El éxito depende de muchos factores, de la historia, de la producción, del maquillaje, de la escenografía, de todo, eso que se nota en la pantalla. Si quieres tener más posibilidades de éxito, pues contrata a la gente idónea para eso, obviamente lo digo yo desde mi punto de vista.

Hablaste de Girasoles para Lucía, a propósito de los 25 años desde que se grabó, ¿habría posibilidades de un reencuentro con Gianella Neyra? Gianella y yo estuvimos conversando sobre este tema para ver qué podíamos volver a hacer juntos, pero ella tiene sus ocupaciones y yo también, pero las conversaciones siguen entre nuestros managers. A mí sí me gustaría hacer algo con ella nuevamente tras 25 años de ‘Girasoles..., aunque hicimos algo en Panamá, como cuatro años después, y desde ahí no nos habíamos visto,

¿Qué viene después de ‘Pituca sin lucas’? Con mi mánager estamos en conversaciones para algunos proyectos en Colombia y México, pero aún no hay nada seguro.

¿Si se presenta la oportunidad de regresar, lo harías? Si había la posibilidad de quedarme, me quedaba, no sabes lo bien que lo he pasado en Perú, de hecho yo generalmente cuando termino una novela me voy esa misma tarde del país. Aquí yo terminé el jueves último y me quedé una semana más, es inmenso el cariño que le tengo a un país que también es el mío.