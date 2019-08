Jorge Benavides defiende su imitación sobre Jefferson Farfán: “No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos”

Jorge Benavides respondió a todas las críticas que le hicieron en su contra por caracterizar al futbolista Jefferson Farfán exagerando su apariencia, tanto en sus rasgos faciales como en su vestimenta.

El cómico tuvo una entrevista con Trome en donde aseguró que no pretendía ofender a la comunidad afroperuana ni al seleccionado nacional e incluso dijo que a este le divierte la parodia que realiza sobre él.

"No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos, sino que me maquillo y caracterizo para un personaje. Hasta Jefferson Farfán se divierte con la imitación, además, he desterrado los chistes ofensivos", comentó.

Luego continuó con: "Creo que la gente que me ataca luego pasa a cobrar a algún jefe, aquí hay un interés económico".

JORGE BENAVIDES Y SU IMITACIÓN DE JEFFERSON FARFÁN

Cabe mencionar que Jorge Benavides ha imitado al seleccionado desde hace muchos años. Recordemos que en el programa de Magaly Medina, en Latina, él se presentó junto a Jorge Benavides para parodiar la asistencia de Jefferson Farfán y André Carrillo a al boda de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz