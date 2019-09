Jorge "Pelo" Madueño: “El camino del artista siempre está ligado a la evolución”

Síguenos en Facebook

“Quiero cantarle a la vida por volver a empezar” es el verso con que el músico y compositor Jorge “Pelo” Madueño inicia uno de sus últimos singles llamado “Quiero que seas tú”, tema que se encuentra en XXX, el reciente álbum de 30 canciones que presenta el artista.

Con una larga trayectoria musical desde sus primeros pasos en la mítica banda de rock subterráneo Narcosis, su camino por La Liga del Sueño y su carrera como solista, el también productor expone su visión de lo importante que ha sido para él evolucionar su estética musical para consolidarse como artista.

En tiempos donde la inmediatez prevalece, ¿por qué apostar por una producción tan extensa?

La pregunta es ¿por qué no? No creo que haya nada que no se pueda hacer en la carrera de un músico. Tengo la suerte de tener una carrera libre. Creo que el camino del artista es largo, de constante transformación. Puedes sorprenderte a ti mismo con las cosas que decides hacer. Finalmente, soy músico y, básicamente, compositor; entonces tenía 30 canciones y decidí sacarlas.

¿En qué momento de tu carrera llega XXX?

Tiene un sonido distinto a los discos anteriores. “Quiero que seas tú” es el primer sencillo y este tema sí que representa bastante el sonido nuevo que tiene este albúm, que a diferencia de los anteriores está más matizado con elementos electrónicos, secuenciadores. Es un sonido incluso más crudo, tiene las guitarras más afiladas. Considero que este disco es una colección de canciones; cuando tienes algo así, tienes mucha libertad para zurrarte un poco en una sola línea estética. Puedes hacer lo que quieras. Hay hasta rarezas en este disco. Creo que la gente que sigue mi música se va a vacilar mucho.

"Siempre es difícil sostener la carrera de un músico que busca arte en un país como este”

Iniciaste siendo baterista en la mítica banda Narcosis, ¿qué queda del “Pelo” Madueño de ese entonces en la actualidad?

No queda casi nada. Creo que los inicios, sobre todo los que marcan carreras largas, son solo puntos de partida. El camino del artista siempre está ligado a la evolución. Definitivamente, ya no hay ningún tipo de relación con lo que hacía cuando era adolescente. Cuando estaba en Narcosis tenía 14 o 15 años, ahora ya tengo las guitarras afinadas y tengo bajista (risas). Son cosas memorables. Me parece un privilegio el haber tenido la semilla en un movimiento tan interesante como el subterráneo. Creo que, artísticamente, fue un momento muy particular, de donde salieron muchos músicos, escritores y pintores; es mejor salir de ahí que salir de un programa de la tele.

En temas como “Nivel nacional” y “Calavera reggaetón” expones tu punto de vista crítico. ¿Podría ser esto lo que se mantiene de aquella época?

Creo que sí. Creo que si uno tiene tendencia a hacer canciones con contenido social o de cierta crítica. Está en relación a la formación de cada uno. Yo tengo una formación musical con cierta ética, pero no solamente por haber participado en bandas contestatarias, sino también por mi familia, por mi padre, que hacía música con poesía, con poetas.

Estás apostando por distintos géneros. ¿Qué te motivó a hacerlo?

Sí, hay temas que tienen mucha electrónica, otros que son bien latinos. Como te decía, el formato de colección de canciones sí te permite echar todo a la olla y sacarlo sin pensar en, necesariamente, el destino. Porque si piensas a dónde va un disco de 30 canciones, si piensas mucho, quizás ni lo sacas. No hay que hacerle mucho caso al mercado. Si quieres sacar canciones, sácalas; si las escuchan, bien, y si no, tú seguirás tu camino. El artista busca componer y dejar obra; ese es el sentido de nuestra existencia más allá de la fama y todas las boludeces que rodean a la música.

¿Qué es lo más difícil de llevar a lo largo de tu carrera?

Romper la cuarta pared, darme cuenta de que la música sobrepasa al autor. Uno no puede ponerse por delante, debe dejar que las canciones lleguen a la gente; ese es el sentido de la existencia de las canciones, y eso me ha tomado tiempo. Ahora hay una disposición totalmente distinta por mi parte. Porque luego, ¿cosas difíciles? Siempre es difícil sostener la carrera de un músico que busca arte en un país como este. Tienes que tener sostenes espirituales y morales por todas partes, porque uno se hace carrera casi picando piedra aquí. Al final, uno se acostumbra a eso.

Perfil

Jorge “Pelo” Madueño, músico y compositor

Fue baterista de las bandas de rock subterráneo Narcosis y Eructo Maldonado. En 1992 lideró la banda La Liga del Sueño, que logró alcanzar difusión a nivel nacional.