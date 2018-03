Jossety Hurtado se molesta con seguidora que criticó su apariencia (FOTOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

Jossety Hurtado expresó su molestia en su cuenta de Instagram después de que una usuaria criticó su figura fitness. La joven sube constantemente fotografías y videos de sus ejercicios, pero no esperó que la atacaran con comentarios.

“¿Dónde quedó tu feminidad? Creo que así estás bien… No sigas buscando sacar músculos. No se te ve bien”, dijo su seguidora 'Crovettomarlene'.

Al leer esto, Jossety Hurtado respondió “La lacra del día” y le respondió: “ No me molestes. No te gusta mi cuerpo no lo veas. ¡Que espesos!... Preocúpate por tu cuerpo y deja el mío en paz”.

En un segundo comentario, la usuaria la acusó de "no tener correa". "Qué poca correa mami. Se nota que para ser de la farándula no tienes nada de correa. Tu cuerpo no me interesa para nada solo fue una opinión”, escribió Crovettomarlene, pero Jossety no se quedó callada.

"Osea que por ser famosa, tengo que aguantarla. Si no le interesa por qué anda de opinóloga", respondió otra vez la figura de espectáculos.

