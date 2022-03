La actriz cómica Claudia Serpa y su hermanas estuvieron en el podcast del youtuber ‘Chiquiwilo’. Durante la entrevista, la joven contó que conoció a Jossmery Toledo en los camerinos del canal 4 y que le pidió apoyo para promocionar su canción.

“Yo la conocí en el canal cuatro, nos onocimos en un concurso y la pasamos superbién”, dijo en un primer momento Jossmery Toledo. Luego Claudia contó que la expolicía sí la ayudó publicitando una de sus canciones en Instagram, sin embargo después ya quería cobrar.

“Una vez me ayudó en una historia, pero luego para lanzar esta canción que es superimportante para lanzar mi carrera en la salsa, le pedí ayuda y me dijo, sí, corazón, son 700 dólares”, dijo entre bromas, Claudia. “Eso no se hace Jossmery”, agregó la joven.

La expolicía posas con los doctores que le hacen sus ‘arreglitos’ y promociona marcas de jeans. Según América, Hoy, cobraría entre 500 y 800 soles por historia de Instagram.

LO MÁS VISTO