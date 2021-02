Jota Benz y Angie Arizaga iniciaron su romance este año tras varios meses de salidas. Sin embargo, ambos no tienen miedo de contar lo rápido que su relación ha crecido pese a tener menos de dos meses juntos. Es así que el ‘chico reality’ sorprendió al afirmar que la modelo es su prometida.

En dicho momento, el cantante dejó sorprendidos a los conductores de “En boca de todos” al dar entender que ya le habría pedido la mano a su novia.

Eso sí, Jota Benz afirmó que aún no habrá boda por las circunstancias de la pandemia del COVID-19, pero no descarta formar pronto una familia junto a ella.

“Angie ha llegado a mi vida para intensificar todo lo que yo quería. Ella me ayuda a mí y yo la ayudo a ella... Hay muchísima comunicación y tanto yo como ella estamos acostumbrados a eso. Lo hemos conversado y lo de nosotros nos va a diferenciar de las demás parejas”, comentó al programa de América TV.

Del mismo modo, el hermano de Gino Assereto señaló que busca ser una mejor persona para su pareja. “Si tomamos la decisión de casarnos mañana o pasado, voy a ser el mejor esposo del mundo. Y si me toca ser papá mañana o pasado, voy a ser el mejor papá del mundo. No me pongo planes ni digo lo haría porque va a llegar cuando tenga que llegar”, sentenció.

Otro detalle que llamó la atención es que la modelo le mandó un saludo en el que le dijo que lo “esperaba en casa”. A lo que Benz afirmó que aún no conviven, pero si pasan bastante tiempo juntos.

