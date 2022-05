Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta tras presuntamente protagonizar un nuevo episodio de violencia. Jorka Otoya Tupayachi denunció a la influencer en la comisaría por acosarla y amenazarla de muerte vía WhatsApp.

La joven tatuadora de 21 años de edad rompió su silencio en el programa de Magaly Medina, donde, además de revelar chats que dejan mal parada a la hija de Melissa Klug, explica que no es la primera vez que la amenaza.

Según contó en el programa de espectáculos, ella conoció a Youna hace dos años en una fiesta en el sur de Lima y, desde aquel entonces, Samahara ya se la tenía jurada, pues le escribió para exigirle explicaciones por su vínculo con el padre de su hija.

“A los días me escribió con lisuras diciéndome: ‘¿Qué tienes con Youna?’. Después de tiempo hablo con él y le pregunto si todavía Samahara me tenía cólera y me dice que: ‘sí, cuando te vea te va arrastrar, te va pegar, te va matar’”, contó la tatuadora.

Teme por su vida:

Cuando todo parecía que había quedado en el olvido, los reclamos y amenazas por parte de la exchica reality volvieron darse a través de WhatsApp, pero esta vez Jorka Otoya decidió recurrir a las autoridades para pedir garantías para su vida.

¿Te gusta ‘panudearte’ con Youna no? Inventar que tienes algo con él. Asquerosa. (…) Yo sé dónde vives y no me da miedo. Te mato hija de put* porque te mato”, fueron algunas de los polémicos mensajes que la joven mostró como pruebas en “Magaly TV: La Firme”.

La tatuadora consideró que Samahara Lobatón es una chica peligrosa por los antecedentes que posee y que son de conocimiento público, entre ellos aquel incidente donde fue acusada de amenazar al barbero con un cuchillo.

