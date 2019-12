Juan Carlos Rey de Castro: "A la actuación no se entra con expectativas económicas"

Síguenos en Facebook

Desde niño la televisión formó parte su día a día: fue conductor del programa infantil "Chiquitoons" (1998) y representó al Perú en un espacio cultural para Discovery Kids. No obstante, cuando creía que el camino que seguiría estaría ligado al arte o el deporte, en el que también destacaba, Juan Carlos Rey de Castro escogió estudiar Ingeniería Industrial. Pero como pocos escapan de su destino, a los 23 años decidió apostar una vez más por aquel sueño de niño: la actuación. Se inscribió en un curso y así confirmó que ese era su futuro. Dejó su trabajo cuando le iban a dar una gerencia para empezar de cero. "Decidí dejar un trabajo que me fascinaba para probar algo que me apasionaba. Fue un riesgo muy grande", confiesa.

¿Por qué a los 15 años tomas la decisión de dejar la televisión y estudiar Ingeniería Industrial?

Desde muy chico supe que me encantaba actuar, pero también quería estudiar una carrera. Me gustaba la idea de ser un empresario y no depender únicamente de la actuación. Esta decisión no solo ayuda en caso no me llamen, sino también cuando el personaje no te llena.

¿Por qué crees que hasta ahora una persona no puede confiarse solo de la actuación para poder vivir?

Es una profesión a la que no se entra con expectativas económicas, porque aún se hace poca ficción para señal abierta. Hay pocas oportunidades para la cantidad de actores que salen al mercado. Mientras las empresas apuesten más por el contenido digital, habrán más ficciones.

Precisamente, en el Perú ya se está empezando a trabajar en este tipo de contenidos para streaming...

Sí, a la serie "Un día eres joven" le ha ido muy bien. Creo que, cuando se deje de producir solo para el mercado nacional y se proyecte el producto a nivel internacional, habrán más oportunidades.

¿Qué prefiere un actor: una serie de cortos capítulos bien hechos o una más extensa que le dé mayor estabilidad por la permanencia?

En otros países se disfruta más de las producciones cortas porque hay más presupuesto. Por ejemplo, la preparación de un actor de Hollywood para una película puede ser de seis meses. En Perú, para subsistir, un actor hace cine, televisión y teatro a la vez; es decir, interpreta a cinco personajes. Si tengo que escoger, diría, en el Perú, de larga duración, y, en el extranjero, de corta duración.

¿Por la falta de trabajo en el arte se dice "Sí" a todos lo proyectos?

En mi caso, no, pero muchos actores, por necesidad, aceptan todos los proyectos que le ofrecen y, en realidad, uno se dedica a esto por pasión.

¿Te has arrepentido de haber rechazado un proyecto?

Sí, pero no lo rechacé por decisión de análisis, sino porque ya tenía otro compromiso. En un momento me llamaron para conducir un programa, pasé dos castings, pero al último no pude ir porque se me cruzó con otro proyecto. Al final fue un megaprograma con varias temporadas.

¿Qué es lo que te llama a aceptar un proyecto?

Un buen guion, un buen elenco, un buen director, y, sobre todo, miro que sea un personaje que a mí me siga retando, porque lo que más detesto en la vida es sentirme cómodo.

Actualmente, te vemos como Dudú en "Chapa tu combi", un personaje aparentemente homosexual. ¿Cómo ha sido la construcción para no caer en la mofa de los principales estereotipos?

Sí, siempre hay un límite entre lo natural y la farsa, pero yo creo que Dudú está dentro de lo natural porque hay personas así, grandilocuentes; sin importar su orientación sexual, van a poder identificarse.

Perfil

Juan Carlos Rey de Castro, actor peruano

Debutó en las ficciones en el 2013 con "Vacaciones en Grecia". Este año participó en el programa "El artista del año" y, actualmente, interpreta a Dudú en "Chapa tu combi", de Del Barrio Producciones.