Juan Gabriel: Se cumplen 3 años desde su muerte y clausuran su museo antes de ser inaugurado

Hoy, 28 de agosto, se cumplen tres años de la partida del cantante mexicano Juan Gabriel, quien falleció en 2016 en Estados Unidos por un infarto cardíaco.

Con el fin de rendir un homenaje a su legado, este 29 de agosto se iba a inaugurar el Museo Casa Victoria pero la clausuraron porque no contaba con los permisos necesarios. Según Excelsior, la construcción no tiene las licencias de suelo. Además, su "correcta operación" no está basada en el Reglamento de entorno e Imagen Urbana del Municipio de ciudad de Juárez de México.

Esta no es la primera vez que dicho museo presenta problemas, ya que en mayo de este año la amiga y ex representante de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, no continuó en el proyecto por un pedido familiar. Así lo afirmó el medio mencionado.

Es así que el hijo del "Divo de Juárez", Iván Anguilera, fue quien ha seguido con el proyecto y era el único que podía solicitar dichos permisos.

Cabe resaltar que dicho museo ha sido nombrado así por la madre de Juan Gabriel, Victoria Valadez Rojas. Si bien su hijo es quien ha seguido con el proyecto, la administración será otorgada a una fundación cuando esté lista.