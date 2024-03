Julián Zucchi se pronunció tras las acusaciones de Yiddá Eslava, quien aseguró que el fin de su relación se debió a una infidelidad por parte del argentino.

“ Nosotros veníamos en crisis, siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para solucionar ciertos temas que veníamos teniendo en los últimos años. Primero Yiddá me termina a mí o me pide un tiempo. Luego volvió a haber otra ruptura con la esperanza de volver a la psicóloga, ella no quiso volver a la psicóloga, ahí es donde me voy a Argentina a ver cómo va ser mi nueva vida”, sostuvo el actor.

Asimismo, negó haberle sido infiel a la exchica reality. “ No fue una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella tenía mi GPS y sabía en qué lugar yo estaba. Yo no tenía su GPS ”, manifestó Julián Zucchi.

Por otro lado, el actor explicó que colocó en ‘modo efímero’ las conversaciones con su amiga de Argentina, pues no quería que la madre de sus hijos las leyera.

“ Hablaba cosas que no quería que Yiddá se entere, de cómo me sentía, mis problemas, no quería que ella lea esas conversaciones. Yiddá tenía acceso a todas mis cosas ”, expresó.

Posteriormente, Julián dijo que Yiddá se enojó porque él invitó a una amiga de Parchis a su cumpleaños número 40. “ Eso generó un problema, un conflicto. Vino a mi cumpleaños, la pasamos genial. Algo le molestó de esa invitación y ahí empezó a cambiar esa relación de amistad que teníamos ”, concluyó.