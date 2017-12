Juliana Oxenford le pregunta por 'Condorito' a Yeni Vilcatoma en vivo y ella responde (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La periodista Juliana Oxenford entrevistó a Yeni Vilcatoma en un enlace telefónico tras las polémicas declaraciones que dio la parlamentaria sobre los "chilenos" durante el debate de vacancia presidencial del último jueves.

"Condorito, señores, es chileno ¿Dondé esta el nacionalismo?,¿dónde está el Frente Amplio", había expresado Yeni Vilcatoma despertando diversas reacciones.

Luego de pedir disculpas a Chile por sus comentarios, la congresista no agrupada respondió que "adora" a 'Condorito' cuando Juliana Oxenford le preguntó si ya estaba en paz con Chile y con el personaje de historietas.

"Yo adoro a Condorito, yo intentaba hacer la representación y me sorprendía que el abogado Borea lo invocara en una defensa en la cual no encontró ningún argumento para desarmar las pruebas que teníamos que demostraban las acusaciones contra el presidente.De ninguna manera me refiero a la nacionalidad" , dijo Yeni Vilcatoma.