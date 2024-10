Julie Freundt, con más de 30 años de exitosa carrera artística, siempre es cuidadosa a la hora de aceptar propuestas que le signifique un nuevo reto artístico, y su rol protagónico en “Cariño Malo: El musical criollo”, que se estrena el 7 de noviembre, no pudo ser la excepción. “Cuando el productor me propuso el papel, yo le dije, desde ya gracias, yo te diría sí, pero déjame leer el guion, ver cómo es mi personaje. Y así pasó más de un mes, más o menos por el tema del guion, pero no fue por hacerme de rogar, fue porque quería un tiempo para entender al personaje”, cuenta la cantante que encarnará a Laura junto a Roberto Moll en el musical que se presentará en el Teatro Municipal.

¿Tu primera vez como protagonista de un musical?

Sí, es mi primera vez, estuve antes en dos musicales pero con roles secundarios, esta vez será diferente, es la primera vez que hago un coprotagónico, que participo con un rol más de actriz. Además, con la responsabilidad de que el protagonista de ‘Cariño Malo’.. es Roberto Moll, a quien admiro horrores y obviamente respeto muchísimo por toda su trayectoria, y de pronto como que me da más confianza también.

¿Estás consciente de la expectativa que generas en el público por tu participación en el musical, que exige el doble a los artistas con trayectoria?

Sí, pero no quiero que eso se adueñe de los nervios que normalmente existen y que tal vez existan cada vez más cerca del debut. Hasta el momento estoy fluyendo, disfrutando de algo nuevo para mí, y de alguna manera, mis años en la música y en la interpretación de las canciones dedicadas al público, me servirán para hacer bien mi trabajo en escena.

Usualmente manejas todos tus proyectos, desde la composición y producción musical, esta vez será diferente. Y eso es lo que estoy disfrutando, porque no sabes cómo me encanta que otro me dirija, me entrego, por eso fluyo, por eso lo disfruto. No es solamente lo que tú ves y lo que tú quieres hacer, sino es cómo el otro lo vea, respete las pautas, el show, eso es lo que estoy disfrutando, lo estoy gozando.

Roberto Moll y Julie Freundt son los protagonistas de la la obra “Cariño malo: El musical criollo”. (Foto: Instagram)

Hoy te alistas para este nuevo reto en tu carrera, cuando hace poco tu voz se apagó de pronto. Y por eso considero a ‘Cariño Malo, el musical’ como un regalo, esto me viene en un momento en el que yo todavía no me he insertado al cien por ciento, a la música. Sigo dando mis clases, haciendo mis ejercicios, sigo pensando, porque creo que lo que más te demora, cuando te pasa algo, es tu parte psicológica,

¿Sientes que en algún momento puedas perder la voz otra vez? Es como a un deportista, o a un corredor que le operan la rodilla o la cadera, entonces te quedas con ese temor de que pueda volver a ocurrir. Ese tema de hasta aquí nomás tu carrera, es algo que me cuesta superar hasta ahora, y sobre todo con estos cambios de clima, he estado con muchos resfríos, con bronquitis, y no creas, me pone nerviosa y me estoy cuidando.

Definitivamente, después de lo que has sufrido respecto a tu salud, ahora ves la vida de otra forma.

.Sí, y agradeces cada momento, agradeces todos los días, celebras la vida, allí es cuando dices, guau, mira lo que tengo hoy. Me siento bien conmigo misma.

Hoy tu prioridad es Cariño Malo y la historia que veremos en la que se escuchará nuestra música criolla. Es una historia que sucede en una peña, cuyo dueño es Don Felipe (Roberto Moll) y que de pronto ahora está venida a menos, y él no lo quiere soltar. Su nieta me busca a mí, porque soy su amor del pasado de cuando la peña estaba muy bien, me busca para que yo compre la peña, y ahí se desarrolla toda la trama.