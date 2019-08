Justin Bieber y sus seis consejos para acabar con un ataque de ansiedad

Síguenos en Facebook

Justin Bieber ha tomado conciencia de la importancia de la salud mental. Por ello, compartió una imagen con algunos consejos para aquellas personas que suelen ser víctimas de ataques de ansiedad.

El artista canadiense señaló que fue su abuela quien le compartió la información y él decidió publicarla en su cuenta oficial de Instagram y compartirla con sus seguidores. Estos son los seis consejos de Justin Bieber:

-Mira a tu alrededor.

-Encuentra cinco cosas que puedas ver.

-Busca cuatro cosas que puedas tocar.

-Tres cosas que puedas oír.

-Dos cosas que puedas oler.

-Una cosa que puedas probar.

"Se llama pisar tierra. Te puede ayudar cuando sientes que pierdes el control de tus condiciones. Por favor, repostea, podría ayudar a alguien que lo necesita", se lee en la parte final de la imagen que contiene .

En poco tiempo, la imagen se viralizó y ahora cuenta con más de millón y medio de "Me gusta". Si bien el cantante no confirmado que haya tenido este tipo de ataques, en marzo de este año señaló que no se sentía muy bien emocionalmente.

"He estado luchando mucho. Sintiéndome desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería acercarme y pedirles que recen por mí", comentó en la descripción en una foto de su red social donde se encuentra con Kanye West y Scooter Braun.