Karen Dejo revela incómodo momento que vivió con George Forsyth: "Le di un par de cachetadas"

Karen Dejo prefirió no opinar sobre la denuncia por violencia familiar que hizo Vanessa Terkes contra George Forsyth. Sin embargo, la 'morocha' sorprendió al revelar un incómodo episodio que vivió años atrás con el alcalde de La Victoria.

"Eso pasó hace tiempo pero sí fue un escándalo. Él estaba con unas copas de más y me metió la mano cuando estaba en la discoteca Aura y yo le di un par de cachetadas, fue un momento muy incómodo", contó la integrante de 'Esto es Guerra'.

Karen Dejo recordó que George Forsyth le pidió disculpas por ese incidente y considera que "fue un hecho aislado de lo que está pasando ahora en su entorno". Asimismo, remarcó que no mantiene ninguna amistad con el exfutbolista de Alianza Lima.

"Yo estaba en otro grupo, delante de él y bueno creo que estaba con unas copas de más. Fue un escándalo pero a los pocos días no sé cómo se consiguió mi número y me llamó a pedirme disculpas. Fue la única vez que conversé con él. Me lo he cruzado en el canal una vez pero a la justas nos saludamos, no somos amigos para nada", agregó la chica reality.