Karen Schwarz y Jazmín Pinedo se pronuncian tras críticas de Magaly Medina por caso de Claudia Meza

Síguenos en Facebook

Luego de que Magaly Medina criticó a los programas de Latina acusándolos de 'lavarle la cara' a Faruk Guillén, denunciado por presunta violación a Claudia Meza, las conductoras de 'Mujeres al mando' no se quedaron calladas y decidieron responderle en vivo.

"Estamos frente a una cámara y tenemos la responsabilidad de comunicar y dar la información que se dé sobre el caso. No podemos ponernos de un lado ni del otro. Cuando un juez dictamine quién ha hecho algo malo y cuál va a ser su castigo, recién podremos comentar a ciencia cierta sobre lo que ha pasado. Es un proceso de investigación", sostuvo Jazmín Pinedo.

Por su parte, Karen Schwarz también decidió responder a los comentarios de la popular 'Urraca' y aclaró que tema no pasa por una competencia entre canales, sino por encontrar la verdad.

"Es un tema no de farándula, sino que le pasa a muchísimas mujeres. Yo creo que este no es un tema de canales, esto no es un tema que este canal tiene una verdad y el otro tiene otra, es un tema de que todos queremos llegar a una verdad y saber realmente lo que pasó", manifestó la esposa de Ezio Oliva.

Asimismo, la modelo peruana invitó a Claudia Meza para que se acerque a Latina si desea ser escuchada en su programa o a algún programa del canal.

"Si Claudia tan amablemente le gustaría hablar para este programa, para Válgame, para EVDLV, o para un programa periodístico, en este canal va a ser muy bien recibida porque queremos escucharte Claudia", agregó Karen Schwarz.