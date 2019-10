Karen Schwarz responde a Magaly Medina: “Cuando hay que criticar se critica de forma prudente”

Síguenos en Facebook

Hace unos días, Magaly Medina criticó a Yahaira Plasencia por no declara ante sus cámaras, pero sí al reportero de ‘Mujeres al Mando’.

“Ve al reportero de otro programa, esos que están perdidos por ahí en la programación de la televisión y le da una entrevista, lo abrazan (...) Los periodistas no estamos para hacer amigos ni presidentes del club de fans de nadie. Estamos para ver las carreras artísticas, criticarlas cuando hay que criticar y elogiarlas cuando hay que elogiarlas”, dijo la periodista en vivo.

La presentadora de TV comentó que, adular a un artista es una forma de prostitución para el periodismo.

“Este reportero nunca le va a hacer preguntas incómodas, nosotros no podemos hacer eso porque es una forma de prostitución, por una pregunta no nos vamos a prostituir, por un abrazo no vamos a cambiar nuestra línea jamás”, comentó.

Karen Schwarz responde a Magaly Medina

Ahora, Karen Schwarz decidió enviar un contundente mensaje a Magaly, por sus polémicas declaraciones.

“Me tengo que callar o sino escupo todo. Yaha nos declara a ‘Mujeres al mando’ porque evidentemente le tiene cariño a este programa, porque evidentemente este programa lo que trata siempre es de levantar al artista peruano y no hundirlo. Esa es la idea”, comentó la exmodelo.

Luego continuó con: “Cuando hay que criticar se critica de forma prudente, cuando no, para qué inventar”, finalizó la conductora de TV.