Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para contar más detalles de su vacunación en Estados Unidos y de cómo fue su experiencia, tras contagiarse de COVID-19 hace algunas semanas.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de televisión confesó que se ahogaba mucho durante el tiempo que estuvo enferma del nuevo coronavirus.

Karen Schwarz revela sus secuelas tras superar el COVID-19

“Durante los 14 días de COVID me prohibieron limpiar, mover cosas porque me agitaba mucho y sí, logré limpiar pero me ahogaba horrible cuando barría mi casa”, explicó Karen Schwarz.

Asimismo, la esposa de Ezio Oliva contó que aún presenta esos síntomas de agitación cuando habla mientras lleva puesta una mascarilla.

“Aún todavía me agito cuando hablo con mascarilla, cada día menos, pero me quiero hacer unos exámenes por lo menos a los pulmones para ver cómo estamos, para ver qué tipo de rehabilitación tengo que hacer”, agregó Karen Schwarz.

Cabe mencionar que Karen Schwarz decidió viajar junto a Ezio Oliva y las madres de ambos a Estados Unidos para recibir las dosis de la vacuna contra la COVID-19.