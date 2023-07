Karina Jordán sobre ‘Soltera Codiciada 2′: “La película invita a las mujeres a crear sus propias reglas”

Karina Jordán es una actrices que hemos visto evolucionar en su paso por la televisión, el teatro y el cine. Actualmente, se prepara para el estreno de ‘Soltera Codiciada 2′, película que protagoniza junto a Gisela Ponce de León y Jely Reátegui, la cual se estrena este 6 de julio en los cines nacionales. La artista es consciente de los distintos panoramas que vive nuestra sociedad y desde su perspectiva nos da su opinión sobre las nuevas problemáticas que se verán reflejadas en el filme.

Han pasado 5 años de esta la primera película y en el transcurso de estos años tenemos una perspectiva de género completamente distinta, ¿cómo crees que esto se refleja en esta historia?

Se refleja en varios momentos. No es una película como la primera que trate como tema principal a los hombres y la recuperación de una ruptura amorosa, se suele pensar que el gran problema de las mujeres tiene que ver con ellos. Esta segunda parte se tocan inquietudes y crisis alejados del género masculino. Me parece importante comenzar a alejarnos de las narrativas que se repiten sobre esos temas. El personaje de Jely Reátegui que quiere ser madre, pero su deseo viene de un lugar que no incluye a una pareja y no tiene problemas de maternar sola. Estamos hablando de abrir caminos a familias diferentes. Casi siempre se espera que una mujer tiene que casarse para ser madre o ser madre para estar completa, y no, no hay un solo camino para la mujer. Mi personaje también se va a casar y hay algo que socialmente se espera, como un mandato social que rige encima de la mujer y como toma la decisión de su vida. Esta película invita a las mujeres a crear sus propias reglas una vez más.

¿Consideras que en estos tiempos aún se le cuestiona a la mujer cuando elige estar soltera?

Por supuesto, nosotros somos un país súper conservador, con una tasa de feminicidios muy grande, con un Gobierno que nos tiene a todos muy huérfanos y un país donde la mujer no está segura. Vivo entre Alemania y Perú, una de las diferencias que noto es la seguridad. Si quieres caminas por la calle con el cuerpo pintado y nadie te va a decir nada. Hay una sensación para la mujer de poder sentirse segura y de que la ley funciona. Si alguien te hace algo, le va a caer el peso de la ley a esa persona.

¿Qué crees que hace falta para que se empiece a ver un cambio?

Aquí los jueces se compran, entonces no hay una confianza en el Estado. Las mujeres no están seguras, cuando van a las comisarías no les creen, las siguen maltratando. Ahora que vivo entre dos países, a mi país me provoca abrazarlo a pesar de su atraso, pero no es la culpa de la gente, es culpa de los que gobiernan este país porque lo quieren así para gobernarlo más fácilmente.

¿Qué características consideras que te unen a tu personaje?

Puedo entender a Natalia desde el lugar donde ella hace mucho para complacer al resto y estén felices, sacrifica mucho sus propios deseos. Creo que en eso nos encontramos, pero considero que todas las mujeres también. Además, en organizar un matrimonio, creo que la película desromantiza un poco todo esto. Se romantiza mucho el camino hacia el altar, lo hacen ver como un filme de Disney donde es súper hermoso, pero es estresante organizar una boda. Lo que me parece bonito y también me encuentro es donde ambas estamos tratando de trabajar lo que no nos gusta de nosotras, sabemos que lo que nos venden las redes sociales no es tan fácil lograr. Cuando quieres cambiar algo de ti tienes que trabajar duro y parejo. El tema de tomarse las cosas a la ligera, aunque durante la película no lo logra, pero es bonito porque es humano.

¿Hay alguna escena de la película que fue complicada para ti?

Creo que una escena que fue difícil porque había bastante gente fue la “despedida de soltera”. Nos demoramos un montón en la escena y tenía que sostener con Jely junto a otras chicas mucha emotividad. Nos costó sacarla adelante porque éramos muchas. Cuando grabas una escena con una o dos personas es más manejable pero con varias tienes que estar más cargada emocionalmente y es más duro.

'Soltera Codiciada 2' se estrena este 6 de julio en todos los cines nacionales.

Durante tu trayectoria has evolucionado. Desde tu llegada a las series, hasta tu participación en obras, novelas y películas. ¿Cómo te sientes en este momento?

Con ganas de seguir creciendo y contando historias con la misma pasión de hace muchos años. Soy privilegiada de poder trabajar de lo que amo y creo que soy consciente de ese privilegio porque no todo el mundo trabaja de lo que le apasiona. Me siento agradecida y bendecida.

Cuando ves tus trabajos en pantalla, ¿sueles ser autocrítica?

Sí, creo que ningún actor o actriz cuando se ve, está totalmente complacido. Todos sentimos que pudimos haberlo hecho mejor. Este síndrome del impostor que siempre está presente y opera dentro de nosotros. Se tiene que luchar contra ese ego. Los artistas creo que estamos más expuestos a esos porque hacemos trabajos que se transmiten y existe eso de que el público conecte con lo que estás entregando. Tu corazón está más expuesto y confías en que sea recibido con amor, aunque no siempre es así.

¿Existe una posibilidad de una tercera parte de ‘Soltera Codiciada’?

Creo que anteriormente en una entrevista Majo (María José Osorio) y Joa (Joanna Lombardi) dijeron que no pensaban hacer una segunda parte y aquí estamos. Siempre hay posibilidades de ahondar en las historias. Espero que la gente conecte tanto con la película, que nos invite a poder contar más de estas tres mujeres.

¿Qué proyectos tienes en camino?

Tengo varias cosas, la que me hace sentir más contenta es que voy a dictar un taller para la comunidad latina en Alemania. He sido invitada por una compañía de teatro que hace obras latinoamericanas con subtítulos en alemán en la ciudad en la que vivo, eso me tiene motivada. No pensé que iba a ser posible trabajar en mi idioma en Alemania, me da mucha esperanza. Estaré yendo y viniendo como lo he estado haciendo el ultimo año, tengo proyectos en Perú y estoy entre ambos países.