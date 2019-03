Karla Casós no dejará que el padre de sus mellizos los vea

Síguenos en Facebook

La ex modelo y ahora empresaria, Karla Casós refutó las acusaciones que le hizo el joven empresario Piero Díaz Pezo, su ex pareja y padre de sus dos hijos, quien sostiene que ella hace un año le prohíbe tener contacto con sus mellizos.

“Desde hace un año que se fue de la casa y no ha buscado a los bebés. Tengo un récord telefónico que lo prueba, tengo los correos, mi abogado no ha recibido nada, no hay ningún interés de él por querer verlos”, explicó la empresaria

Casós aclaró que se ha visto obligada a pedirayuda al Ministerio de la Mujer. “El Poder Judicial me ha dado medidas de protección por situaciones que no puedo decir por ahora. Pero se presenta en mi casa acompañado de su pareja, no se quién es, su amigo no se”, reveló Karla.

Ella también añade que Piero tuvo un año para buscar a sus hijos pero no hizo nada: “Ahora qué fácil es decir: “Ay, si no me deja verlos, es la mala de la película. Hay que tener respeto por la madre de sus hijos, porque en su momento hubo amor”..

"Recientemente un juez ordeno que pase monto mínimo hasta que salga el veredicto final, yo espero que se ajuste a la realidad, porque lo que está pasando no alcanza ni para el nido. No le voy a permitir que dañe mi imagen, la publica soy yo, no él. He presentado mis argumentos, mi archivo, mi sustento desde que nos casamos y las autoridades han dictaminado que esta persona si me hizo daño", concluyó Karla.