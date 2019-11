Karla Tarazona reacciona furiosa en vivo tras revelarse conversación con presunta pareja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Karla Tarazona no pudo ocultar su molestia en pleno programa de 'Válgame', luego de que su compañero Kurt Villavicencio expusiera sus mensajes privados con un presunto pretendiente.

“Me parece una falta de respeto que estén poniendo en pantalla mensajes que son de mi WhatsApp personal, es más, yo no he autorizado en ningún momento que saquen esos pantallazos ahí… no he autorizado a nadie que saque una conversación personal de mi teléfono", dijo en un inicio la conductora de televisión.

Asimismo, tras conocer que las fotos de su conversación habrían sido tomadas por una persona del equipo de producción, Karla Tarazona no dudó en arremeter contra él y la productora de su programa por haber permitido la difusión.

"Solamente voy a decir algo; así como ha sido bien hombrecito para dar su teléfono y hacer un pantallazo, que venga y dé la cara porque lo que él ha cometido es un delito. Él no ha tenido por qué tomarle foto a mi celular, ni tampoco se tenía que emitir las imágenes de mi conversación y esto, Charo, sí es una falta de respeto", agregó Karla Tarazona quien en un momento se retiró del set.