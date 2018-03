Karla Tarazona revela amenazas que recibió de la suegra de Leonard León (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Karla Tarazona se mostró preocupada al saber que su expareja Leonard León lleva una relación con la modelo Olenka Cuba, relacionada anteriormente a Gerald Oropeza por el caso 'Narcoporsche'.

Sin embargo, la situación se complicó para la conductora tras revelar que recibió mensajes amenazantes de parte de la actual suegra del cumbiambero.

"Simplemente, para mi tú no eres nada y no vales la pena. Tú no conoces a mi hija para que te pongas a hablar de ella, ni conoces a mi familia. No sabes que yo tengo detrás una familia poderosa, que también son profesionales y también tengo abogados en mi familia", se escuchar decir a la madre de Olenka Cuba en un audio que le envió a Karla Tarazona.

Luego de recibir los fuertes mensajes a través de WhatsApp, Karla Tarazona contó a las cámaras de 'Amor de verano' que está pidiendo garantías para ella y sus hijos.

"No te metas con mi hija. Porque mi hija es una chica de su casa. Lo que le pasó a ella es algo fortuito y eso lo saben muchos periodistas. No te metas con mi hija porque esto es algo muy delicado. Te lo advierto" , explicó la señora sobre el vínculo de su hija con Gerald Oropeza.