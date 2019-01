Karla Tarazona sobre juicio con Leonard León: "Todas la pruebas que tenemos se han presentado"

Síguenos en Facebook

Karla Tarazona señaló que presentó pruebas en una de las citaciones que tuvo tras la demanda que le entabló su expareja Leonard León a ella y a Mariella Zanetti por el presunto delito de difamación.

Recordemos que Mariela Zanetti reveló el año pasado que Leonard León agredía físicamente a Karla Tarazona cuando ambos era pareja.

"Quién me va a decir que es mentira. Karla estaba enferma en esa época, ella lo negaba públicamente, pero no entre nosotras. Uno sabe cómo es cuando una mujer está amedrentada, golpeada, eso es una enfermedad", había dicho anteriormente la exvedette.

Karla Tarazona explicó que mostró todo en presencia de su abogado. "Lo que tengo que demostrar con pruebas, siempre lo voy a hacer como tiene que ser. (Sí) traje las pruebas. Todo lo que tenemos en pruebas escritas, en videos, todo se ha presentado", dijo la panelista de espectáculos.

Por otro lado mencionó que no vio a su expareja en la diligencia de hoy. "Él salió por la puerta trasera, no nos vimos".

También comentó que nunca dijo que León no cumpla con la manutención de sus hijos, pero sí que existen gastos de los que no se estaría haciendo responsable.

"Nadie ha dicho que (Leonard) no cumple. Yo he dicho que sí cumple pero hay gastos extras que son del colegio, que yo asumo, pero que él tendría que asumir por ser papá, la responsabilidad es de ambos, pero en fin", contó.

Señaló también que sus hijos no ven a su padre. "Todavía no los ve porque él no quiere, no porque se le prohíba. Nunca se la ha prohibido nada", reveló.