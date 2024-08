Tras la difusión de un video en el que se la ve besándose con Christian Domínguez, Karla Tarazona, y aseguró que no se trata de un “ampay”, y que en todo caso, ambos se encuentran solteros.

En el espacio radial “Power Sensuales”, la conductora Karla Tarazona se refirió sobre al ósculo que se dio con el padre de su último hijo.

Precisamente, su compañero en la conducción, Luigi Carbajal, le preguntó por el el video durante el cumpleaños 41 de Christian Domínguez. “No es ampay, eso es cuando te estás escondiendo de alguien o de algo… Fue un pico, lo que ven ahí es lo que hay , nadie se esconde fue una reunión en mi casa, si uno quiere esconder algo le quitas el teléfono a todos, desatinada la persona que ya sabemos quién es…”, enfatizó.

Karla Tarazona precisó que la reunión por el cumpleaños del cumbiambero fue en su casa. “Una fiesta que quisieron organizar mis hijos y su hija… Un beso no es oficializar” , incidió en Radio Panamericana.

Además, aseguró: “no ha habido antes esto (el beso), lo que se vio ese día es parte del momento… No es que me haya gustado o no, hace un buen tiempo no hablo de mi vida privada, somos personas solteras, no le estamos haciendo daño a nadie, hay muchos temas por solucionar aún, si no hemos aceptado algo es porque no lo hay, y si tengo que hacerlo, también lo haré”.

La conductora de televisión y radial detalló que al momento en que sucedió lo del beso, no estaban sus hijos, pero que conversará con ellos. “En ese video mis hijos no salen… Nadie sabe la conversación que hay en cuatro paredes”, dijo.

“Tengo que conversar con ellos, a Christian lo quieren mucho, esto no es un proceso que sea fácil, para nosotros tener una conversación con ellos, hay una asesoría sicológica, esta es una parte privada que la guardo yo”, indicó.

Como se sabe, el programa de Magaly Medina dio cuenta que Christian Domínguez y Karla Tarazona, quienes tienen un hijo, habrían retomado su relación sentimental.

Rafael Fernández

Más temprano, su exesposo Rafael Fernández se pronunció en sus redes sociales sobre el video en el que aparece Karla Tarazona besándose con Christian Domínguez durante el cumpleaños del cumbiambero.

“Odio darme cuenta que lo que sospechaba era real. ¿Pasa no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando. Sin embargo, confías y sigues, pero al tiempo descubres que todo lo que pensaste fue cierto. Y odio el momento porque ahí te das cuenta que invertiste tu tiempo y ofreciste tu confianza a una persona que no se lo merecía”, fue el mensaje que publicó a manera de indirecta a Karla Tarazona.

