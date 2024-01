En la última edición de Esto es Guerra, Johanna San Miguel y Katia Palma se lanzaron puyazos mientras conducían el reality de competencia junto a Cristian Rivero y Renzo Schuller.

Todo comenzó cuando Johanna San Miguel contó que Katia Palma llegó tarde a una grabación del programa. Al escuchar esto, la exjurado de Yo Soy reveló que fue la popular Chata quien cometió esa falta.

“El día de ayer llegué unos 12.5 minutos tarde, pero el día de hoy me citaron para unas activaciones, vine puntual y adivinen quién llegó tarde”, dijo Katia señalando a Johanna.

“Di mi nombre, mi nombre es Johanna San Miguel, la pionera de EEG, que gracias a mí has resucitado, si no hubiera hablado de ti, no estuvieras parada acá al costado”, expresó la “mamá leona”.

Al escuchar ese comentario, Katia Palma no se quedó callada y le recordó a Johanna sus épocas en Latina, cuando estaba desaparecida de la TV tras el sonado escándalo en una fiesta en el Hotel Bolívar.

“No me hagas hablar porque ahorita llamo a Ricardo Morán para que diga quién te rescató de las cenizas”, dijo exjurado de Yo Soy.