Luego de que hace unos meses pusiera fin a su relación con Karim Vidal, Katty García reapareció ante cámaras y habló por primera vez sobre la batalla legal que lleva contra su expareja.

La popular ‘Toñita’ admitió que se encuentra saliendo con su vecino y que sus decisiones lo hace por el bien de su pequeño hijo. “Yo me fui a vivir mi vida con él, porque quiero darle lo mejor a mi hijo. Porque posiblemente yo he vivido épocas muy malas, he cometido muchos errores, pero no quiero que mi hijo sufra por mis malas decisiones”, dijo Katty García entre lágrimas en un enlace con el programa de Magaly Medina.

Asimismo, la exbailarina que actualmente radica en Estados Unidos señaló que su expareja Karim Vidal no es la persona que aparenta ante los demás y que por eso decidió terminar su relación con ella.

“Muchas personas creen que ella es como se vendió: una chica pobrecita que sufre, que llora, que la lastiman, que la engañan y no es así. Ella es una mujer muy mala”, sostuvo Katty García.