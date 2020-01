En 2016, Katty García contrajo matrimonio con Karim Vidal en Estados Unidos, fruto de su relación tuvieron un hijo -quien actualmente tiene dos años-; sin embargo, su romance no prosperó y decidieron separarse en medio de una gran polémica.

A través de Instagram, Karim acusó a la popular “Toñita” de no permitirle ver a su hijo, pese a las acusaciones la actriz cómica evitó dar declaraciones al respecto.

Ahora, Katy García se sometió a una serie de preguntas y respuestas en Instagram, y como era de esperarse muchos de sus fanáticos le consultaron respecto a su situación con su expareja y el motivo por el que no deja que visite a su hijo.

A pesar de la insistencia, García no se refirió al tema, lo que sí aclaró es que es bisexual. Además, también se pronunció sobre su actual relación con un hombre, esto luego que muchos seguidores increparan su orientación sexual.

“Desde mi posición de madre, no tengo que darle explicaciones a nadie porque eso lo sé yo. Y sobre exponer a mi hijo, no lo saben, así que mejor no opinen”, respondió luego que un usuario le increpara por qué exponía a su bebé a su nueva pareja.

Como se recuerda, en las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo, Katy García publicó fotos y videos donde se ve a su actual enamorado jugando y pasando tiempo con su hijo.

Katty García responde a críticas y admite que es bisexual (Video: Latina)