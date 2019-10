Katty García y su respuesta a Karim Vidal luego que dejara entrever que le fue infiel (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Katty García decidió no quedarse callada luego que Karim Vidal, su exesposa, dejara entrever en una entrevista con Magaly Medina que el fin de su relación se dio por una presunta infidelidad.

“Cuando el amor se acaba, cuando hay traición, se acaba y se acabó”, manifestó la expareja de la exbailarina en la reciente emisión del programa “Magaly TV: La Firme”.

Tras estas declaraciones, García recurrió a su cuenta oficial de Instagram y en una de sus Stories escribió lo siguiente: “Solo Dios es testigo de todo lo que estoy pasando”.

En conversación con “Magaly TV: La Firme”, Karim señaló que ambas ya están legalmente divorciadas y que ella misma inició el trámite cuatro días después que Katy García le dijera que no la amaba.

“Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Nos salió el divorcio a los 4 días de que ella me dijo que ya no me amaba. Le dije: ‘Toma, no quiero que pienses que quiero retenerte’. Eso no existe para mí”, argumentó la joven.

Además, explicó que pedirá la custodia de su menor hijo, esto debido a que Katty García le habría prohibido verlo.

Hace unos días, Katy García, a través de un corto mensaje en sus redes sociales, contó que se había separado de Karim Vidal.

“Los leo a todos y para evitar especulaciones quiero confirmar lo que mucho se dice sobre mi relación: Karim y yo estamos separadas. No es fácil para mí hablar sobre esto. No quería hacerlo, pero es necesario”, escribió Katty García.