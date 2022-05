La excantante de cumbia, Katy Jara se animó a dar detalles sobre su conversión al cristianismo y su debut en la música cristiana a la que calificó como de “muy especial”.

“Empecé a conocer la palabra de Dios a principios de la pandemia en 2020. En casa, con mi esposo y mi niña estudiábamos juntos, revisando libros y material en Internet. Pero son los momentos de dificultad, lo que nos fueron acercando más a Dios. El 2020 fue complicado para nosotros como familia, temas de salud de nuestros familiares, casi todos se enfermaron de Covid, Marvin y yo también dos veces nos contagiamos. Ese temor, nos llevó a acercarnos a la palabra de Cristo”, sostuvo Katy Jara.

“Estamos felices y dichosos porque hemos sido convocados por la productora Gosper para ser parte de un concierto de música cristiana de la agrupación Miel San Marcos. No pensábamos que nuestro debut en la música cristiana se daría de esta manera tan especial. Sentimos que el Señor está premiando nuestra fidelidad con este bello regalo y ya casi todo está listo. Las entradas en Lima ya se han agotado, y acabamos de recibir la invitación, también para estar presentes en el concierto de Miel San Marcos en Lambayeque este 11 de junio”, manifestó Katy.

Sobre la serie de positivos comentarios que se han desatado en sus redes sociales de parte de sus seguidores sobre su cambio a la música cristiana, la cantante lo toma con humildad.

“Creo que la mayoría de personas me apoyan y han tomado de buena manera este nuevo camino en Cristo, eso me pone muy contenta, muchos también están cambiando sus vidas. Pero siempre habrá gente que no está de acuerdo, o que no cree en tu cambio. Es un proceso, es poco a poco. Pero la palabra nos dice: ‘Por los frutos le conoceréis’”, admitió.

“Acabo de lanzar mi primera canción cristiana ‘Mi vida cambió” y muchos me han dejado lindos comentarios y valoraran en verdad la canción. Ya estamos preparando mas canciones de mi autoría y también de otros hermanos compositores. Solo nos queda dar gracias a Dios por lo maravilloso que está obrando en nuestras vidas”, dijo la reconocida cantante.

