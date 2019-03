​Keith Richards: "Ya no desayuno con heroína ni con alcohol"

Keith Richards, el veterano guitarrista de los Rolling Stones conocido por sus excesos, anunció públicamente que ha dejado de beber.

En una entrevista para el medio español El País dijo que ya no desayuna "con heroína ni con alcohol" y que sólo bebe "vino y cerveza".

"El experimento se ha acabado. Ya me pasó antes con las drogas, como con la heroína. Ya no desayuno con heroína o alcohol. Quiero a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Toda mi filosofía de vida puede resumirse en que, después de todo, he aprendido a ser abuelo", contó en un segundo momento.

"Era hora de dejarlo", contó el músico de 74 años en una entrevista. "Fue hace más o menos un año", explicó. "Me desenganché. Estaba harto".

Richards, detenido en varias ocasiones por posesión de drogas durante su legendaria carrera repleta de fiestas y excesos, señaló que todavía toma ocasionalmente una copa de vino o una cerveza, pero que prácticamente ha dejado el alcohol.

"No siento ninguna diferencia realmente. Salvo que no bebo", indicó.

Su colega el guitarrista Ronnie Wood opinó que Richards estaba "mucho más apacible" ahora que había dejado de beber.

"Es un placer trabajar con él", dijo Wood. "Está abierto a más ideas".

"Si quiere mantenerse, estaré ahí, apoyándole", agregó.

Los Rolling Stones tienen previsto iniciar una gira por Estados Unidos en Miami el año que viene en abril.