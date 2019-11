Kevin Hart estrenará en diciembre su propia serie documental en Netflix

Síguenos en Facebook

El actor y comediante estadounidense Kevin Hart anunció este miércoles que el 27 de diciembre estrenará en Netflix “Don’t Fuck This Up”, una serie documental que recogerá lo que ha vivido en los últimos meses.

“Estoy emocionado. Es un vistazo a mi vida en el último año y medio, que ha sido una gran montaña rusa: picos, colinas, valles, subidas, bajadas”, dijo Hart en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene 81,3 millones de seguidores.

“Es tan real, tan crudo y tan transparente como puedes ser. Es algo que creo que la gente necesita ver. Siempre busco maneras de mejorar y progresar y esta serie documental es uno de los modos que sentí que me pondrían en una posición para hacer eso”, añadió.

Medios estadounidenses apuntaron que “Don’t Fuck This Up” contará con seis episodios.

Kevin Hart, uno de los actores y humoristas más populares en Estados Unidos en este momento, ha vivido unos meses muy movidos desde finales de 2018.

En diciembre del año pasado se supo que sería el presentador de la 91 edición de los Oscar, pero solo dos días después renunció a ser el maestro de ceremonias de la gran gala del cine debido a una polémica suscitada por unos tuits antiguos suyos con contenido homófobo.

Por otro lado, Hart tuvo un grave accidente de tráfico en septiembre y, como consecuencia, sufrió importantes lesiones de espalda de las que parece haberse recuperado tras varias semanas fuera de los grandes focos mediáticos.

En cuanto a su carrera cinematográfica, Hart estrenará el 13 de diciembre “Jumanji: The Next Level”, nueva cinta de acción y comedia en donde se reunirá con Dwayne Johnson, Jack Black y Karen Gillan.

“Jumanji: The Next Level” es la secuela de “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), que fue un gran éxito en todo el mundo y recaudó 962 millones de dólares.

Este año también prestó su voz a la cinta de animación “The Secret Life of Pets 2” y participó con un divertido cameo en “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, la primera cinta derivada de la saga de acción y coches “Fast & Furious”.

Agencia EFE