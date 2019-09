Kike Suero y su pareja son trasladados a la carceleta del Poder Judicial (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Kike Suero y su pareja Geraldine Quezada fueron trasladados a la carceleta del Poder Judicial, donde seguirán detenidos hasta que un juez decida si recobran su libertad o pasarán un tiempo tras las rejas luego de que la joven acusara al cómico de agredirla físicamente.

El actor cómico y su conviviente fueron trasladados al Poder Judicial de Ica para el control de identidad y posteriormente se les realizó otros papeleos.

Según informó el programa de Magaly Medina, ambos se encuentran en carceletas separadas. Kike Suero pidió a las cámaras que revisen su examen del médico legista, el cual demostraría que también fue agredido por su pareja.

Por su parte, su conviviente Geraldine Quezada señaló entre lágrimas que es injusto que la tengan encerrada cuando fue ella quien denunció la agresión.

"Por denunciar una agresión, me tienen acá como una delincuente. Su abogado me está diciendo de que lleguemos a un acuerdo, que diga que fue mutuo para irme a mi casa, pero yo no quiero", manifestó en medio del llanto.

"Han ido al hotel y las personas que me auxiliaron se han negado porque parece que él ha mandado a alguien a decir que no había pasado nada y han dicho que no lo han sacado de encima mío, no quieren dar las cámaras de seguridad", agregó Geraldine Bazán dando a entender que Kike Suero habría utilizado sus influencias.