Kike Suero regresó a ‘El reventonazo de la Chola’, programa conducido por Ernesto Pimentel, tras protagonizar un escándalo en que fue acusado de agresión física por su aún esposa Geraldine Quezada, y afirmó que no lo verán involucrado en más problemas porque ya se separó.

“Ya no me verán en escándalos porque me separé. Hay que ser realistas, el hecho de que la señora sea mujer no significa que tenga la razón o que sea un tipo tal por cual. Me separé de ella y a raíz de eso, pensé que el mundo se me venía encima, pero me yendo mejor, tengo una propuesta para grabar una película, un contrato con la empresa, voy a hacer imagen de una marca de atún y también unas activaciones para productores grandes”, expresó el cómico en diálogo con Correo.

Asimismo, dijo que regresó a América Televisión por la puerta grande y recordó cuando se despidió de la gerencia y de Ernesto Pimentel, quien personifica a la ‘Chola Chabuca’, tras ser acusado de agresión.

“Cuando sale de un trabajo, tiene que salir bien, despedirse agradecido porque de una manera u otra fueron los que nos dieron de comer a mí y a mi familia. Hay que ser agradecidos con las personas que nos tienden la mano”, indicó.

Kike Suero también contó que se encuentra en tratamiento psicológico para combatir el problema con el alcoholismo en que se vio sumergido.

“Estoy con tratamiento psicológico por un tema emocional terrible, lo conté en su momento, (paraba) encerrado en un hotel, haciendo cosas que no debería como tomar licor. Ya no lo voy a hacer, no lo he hecho de joven, mucho menos de viejo. Al alcohol sí le di las llaves para que entre a mi puerta, pero ya se solucionó ese tema. He estado con tratamiento psicológico por seis meses y eso me ayuda a alejarme de cosas que había abierto”, sostuvo.