Kim Kardashian llora tras prepararle una sorpresa de cumpleaños a su madre (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El último martes 5 de noviembre, Kris Jenner cumplió 64 años y Kim Kardashian, la más mediática de sus hijas, no tuvo mejor idea que agasajarla con una tierna sorpresa que la hizo emocionarse hasta las lágrimas.

Es así que, a través de un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram y que acompañó con algunas fotos y un video, Kim Kardashian dio a conocer de qué se trató el espectacular regalo que le dio a su madre.

"Hoy celebramos a mi mamá. Cualquiera que la conozca, sabe lo sentimental que es. Para su cumpleaños, planeé un pequeño almuerzo, solo con sus hijos y sus amigos más cercanos de más de 40 años. Envié invitaciones con un lugar donde todos nos conocimos", indicó inicialmente la socialité.

"Cuando todos llegaron, les dije que tenía una sorpresa y que no era allí donde estaríamos comiendo. Luego les di a todos la invitación REAL y una vez que todos vieron la dirección de hacia dónde íbamos, las lágrimas llenaron la sala. Alquilé nuestra casa de la infancia", agregó.

"Todos nuestros recuerdos viven aquí, especialmente con nuestro padre. Es donde nació cada niño Kardashian y nos hizo quienes somos. Al crecer, la casa tenía el papel mural y el juego de cocina más ridículos. Rehice todos los detalles de nuestra mesa, la decoración con la misma tela y mandé a imprimir el papel mural", reveló emocionada Kim Kardashian.

"Almorzamos en la casa como si no hubiera cambiado y lloramos todo el tiempo. Cuando nos dirigíamos a nuestros autos, ¡Tuve otra sorpresa! Había alquilado todos los vehículos que mis padres tuvieron. Esperaban afuera de la casa y estaban alineados exactamente como ellos solían estacionarlos", contó.

"Incluso rehice las matrículas exactas. (¡Sí, mi madre tenía una matrícula 2 DIE 4!) ¡Condujimos a la casa en estos autos y revivimos nuestra infancia! Este fue el mejor día de todos. ¡Estoy tan orgullosa de haber podido mantener en secreto una sorpresa tan significativa de mi madre y hermanas durante semanas!", manifestó.

"¡Este fue el día más especial y nostálgico de mi vida y sentimos la presencia de mi padre disfrutando este día con nosotros! Lo mantuve en secreto y no lloré todo el almuerzo a pesar de que lloré durante todo el proceso de planificación. Pero al final entré en mi antiguo baño, cerré la puerta y lloré mucho", confesó la esposa de Kanye West.

Por su parte, Kris Jenner no dudó en agradecer el conmovedor gesto que tuvo Kim Kardashian con ella y, entre los comentarios de la publicación, le dejó uno en el que reveló lo que significó para ella esta magnífica sorpresa de cumpleaños que le preparó su hija.

"No puedo dejar de llorar... Este fue el día más mágico que puedo recordar ... Kim, eres un ángel para todos nosotros ... No puedo expresar lo que esto significó para mí y ahora tendré este hermoso día para añadir a la vida de los recuerdos más fabulosos. No podía soportar que termine", escribió.