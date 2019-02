Kin Hyung Jun confirma concierto en Lima y estos son los precios de las entradas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Kin Hyung Jun, uno de los exvocalistas principales del grupo coreano pionero del K-pop SS501, sorprendió a sus seguidores al confirmar que dará un concierto en Lima.

La estrella K-pop se presentará el próximo lunes 25 de marzo sobre la tarima del Centro de Convenciones Barranco Arena a partir de las 9 de la noche.

Kin Hyung Jun llegará a nuestro país como parte de su gira “2019 Latin América Tour Master Piece” e interpretará sus mejores éxitos como: Sorry Im Sorry, Girl, Always Love You, y muchos más.

Cabe mencionar que el exintegrante de SS501 se encontrará con sus seguidoras limeñas, luego de haber culminado el Servicio Militar Obligatorio en su país.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Kim Hyung Jun?

Las entradas para ver a Kim Hyung Jun el próximo 25 de marzo ya se pueden adquirir en el portal de Teleticket o en los módulos de Wong y Metro.

Los precios son los siguientes:

Platinum: S/ 560

Super Vip: S/ 392

Vip: S/ 246