Con ocho discos al frente de “Afrodisíaco”, y un exitosa carrera de tres décadas, Koky Bonilla se puede dar el lujo de seguir buscando nuevos caminos y experimentando en el oficio. Es así, que tras reunirse con viejos amigos del barrio, decidió, por pura pasión a la música, formar una nueva banda junto a Ricky Majka, Amadeo Gaviria, Armando Patroni, Rafael Vargas y Pepe Cruzate.

“Ese sentimiento, esa pasión, es lo que nos ha motivado siempre a los que estamos involucrados en este proyecto. Casi todos los integrantes en los noventa llegamos a vivir en Pueblo Libre y de allí salió el nombre del grupo, nada más y nada menos que La Freetown y ya lanzamos Viejo Zapato”, cuenta Bonilla.

¿Quién fue el que lanzó la idea y entusiasmó a todos?

Ricky, uno de los cantantes, vive en Miami y venía a Lima eventualmente. En una de esas visitas, nos dijo: ‘¿Por qué no nos juntamos a tocar en Barranco?’. Lo que él nos proponía no era nada pretencioso, era solo una reunión de patas y fue así que cuando la hicimos, la gente respondió muy bien. De ahí empezaron a salir ideas, yo me puse las pilas para componer canciones, y las aprobaron. Hace exactamente un año que arrancamos a grabar las bases de un disco completo, y ahora, le estamos dando forma cada uno en en sus casas, y también en el estudio de Amadeo.

Cada uno de los integrantes tiene su propia trayectoria. ¿Cómo pudieron conciliar los egos?

La verdad, el trabajo ha sido bastante democrático, además, como somos amigos, tenemos la confianza para hablarnos con franqueza si algo no nos gusta, sin problemas. Todos están contentos con el primer single que hemos sacado, vamos caminando lento, pero seguro.

Muchas veces cuando se trabaja sin grandes expectativas, el resultado es satisfactorio...

Es verdad, no nos estamos poniendo ningún tipo de presión, está fluyendo de manera bastante natural. La estamos pasando bien, hacemos reuniones por zoom cada vez que podemos. Hago videos y voces acá en mi casa y se lo mando al estudio de Amadeo y ya tenemos el disco casi terminado.

¿Para ti, trabajar al margen de Afrodisíaco fue una experiencia enriquecedora?

Totalmente, para mí es como relajarme un poco. En Afrodisiaco me encargo un poco de todo, pero esta vez no ser la voz principal y formar parte de una banda, donde cada uno se delega actividades, me da la tranquilidad de hacer algo que me gusta mucho; el rock. Dedicarme a la guitarra y explorar sonidos con el instrumento, es algo que tenía pendiente.

Este disco con La Freetown es de la madurez, de músicos con oficio, que solo podría haber llegado en estos tiempos..

Lo sentimos como cuando te encuentras con tus amigos de promoción del colegio y dices: ‘nos vamos el fin año a un viaje y nos pasamos una semana de locos’. Es retomar algo con madurez y en una edad en la que uno está mas tranquilo y quiere hacer algo que estaba pendiente o añoraba. Te hace recordar momentos que fueron buenos en algún momento de tu vida.

Presentarán el disco en un concierto en streaming. ¿Qué piensas de esta nueva tendencia?

La experiencia de tener un show en vivo es única e irrepetible. Tocar ahorita por streaming yo creo que a los de La Freetown” no le interesaría tanto hacerlo, Ahora estamos bastante enfocados en grabar,

Si te dieran a elegir el primer concierto después de la pandemia. ¿Afrodisíaco o La Freetown?

Me la pones difícil, no sé, elegiría a los dos si pudiera. Lo que sí estoy seguro es que será un reencuentro emocionante, con lágrimas de por medio. Anhelo que venga pronto esa fecha, es una sentir de todos los que amamos la música.