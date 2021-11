La modelo venezolana Korina Rivadeneira cumplió 30 años el pasado 23 de noviembre y lo celebró rodeada de sus amigos y seres queridos. El encargado de sorprenderla fue su esposo Mario Hart, quien organizó una pequeña reunión.

En recientes declaraciones a América Espectáculos, la integrante del programa “Esto es guerra” habló sobre la sorpresa que preparó Mario Hart. Además, aseguró que le gustaría pasar un fin de semana en la playa.

“30 añazos bien vividos... Me ha hecho una fiesta, me llevó jugar vóley que es el deporte que me encanta. Me muero por estar en una playa, pasar un fin de semana o una semana en una playa con atardeceres hermosos”, precisó.

Asimismo, Korina Rivadeneira dijo que la familia de Mario Hart la ha tratado muy bien desde que la conocieron y la hacen sentir cómo en su casa.

“Yo me siento como parte de su familia. Su papá es mi papá, su mami es mi mami. Me siento recontra protegida con ellos, súper bien, como si estuviera mi familia conmigo”, aseguró Korina Rivadeneira.

Korina reclama a mario hart

Por otro lado, la pareja de chicos reality también se animó a hablar sobre sus planes de matrimonio luego que se anulara su primera ceremonia civil celebrada en 2017. “Vamos a hacer algo bien bonito”, aseguró Mario Hart.

VIDEO RECOMENDADO

Abogada de Mario Hart y Korina Rivadeneira se pronuncia

Habla abogada de Mario y Korina