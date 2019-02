Recuerda cuando 'Kukín' Flores dio la sorpresa en El Gran Show (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

Carlos' Kukín' Flores tuvo una reconocida trayectoria en el fútbol profesional durante dos décadas. Vistió la camiseta de una docena de clubes, entre nacionales y extranjeros: desde Universitario de Deportes, Sport Boys y Alianza Lima, hasta el Belgrano (Argentina) y Deportivo Pereira (Colombia).

Sin embargo, ya en los últimos años de su carrera, Flores sorprendió a todos lo peruanos bailando sobre una pista de baile. Entre mayo y junio del 2011, el 'chalaco' deslumbró a los televidentes de El Gran Show, hasta que fue finalmente eliminado en un duelo ante la bailarina Lesi Suárez.

"Me da mucha pena irme. Hay tiempo para todo, para reír y llorar, y en este tiempo me tocó reír y llorar momentáneamente. Sé que este es un concurso y me tocó perder. Me voy como buen perdedor”, dijo en aquel entonces tras quedar fuera del reality. Recordemos que el objetivo de la 'soñadora' de Kukín (su pareja de baile) era construir un centro de rehabilitación para los niños discapacitados del Callao.

REVIVE LA PARTICIPACIÓN DE 'KUKÍN' EN EL GRAN SHOW