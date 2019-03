'La Chama' contó que Cristiano Ronaldo le hizo una apuesta si metía un gol (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La modelo Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama', se sometió al polígrafo de 'El Valor de la Verdad' y, en el programa que se emitió en la noche del último sábado, reveló que el futbolista Cristiano Ronaldo, cuando pertenecía al equipo del Real Madrid, le hizo una apuesta que cumpliría si metía un gol.

La venezolana narró que cuando vivía en Madrid fue a ver un encuentro de la Champions League, donde jugaba el delantero portugués, a quien grabó y el video lo publicó en la historias de su cuenta de Instragram, etiquetando al jugador.

"Cuando estuve viviendo en Madrid yo iba a los juegos de las Champions. Estaba en el Bernabéu viendo jugar a todos que me encantan. Hice un 'storie' en mi Instagram y todos mis amigos me bromeaban. Puse en un 'storie', estaba toda la cancha y estaba jugando, pateando la pelota, Cristiano, y yo dije 'viendo a mi novio jugar' y lo etiqueté", contó en el 'Valor de la Verdad'.

'La Chama' contó que el futbolista le respondió y así empezaron a conversar a través de Instagram.

"Al día siguiente yo iba a Italia porque iba a ver otro partido de la Juventus contra el Barcelona. Un amigo juega en la Juventus. Estoy en el tren y me llega una respuesta de Cristiano, 'en qué me etiquetaste' con signo de interrogación. Me metía al Instagram de Cristiano y era el oficial", expresó.

Alexandra Méndez contó que la apuesta era si que si Cristiano Ronaldo metía un gol, podía cumplir una propuesta indecente. Sin embargo, ese día el Real Madrid perdió.

"Hablamos por WhatsApp. Sí nos conocimos, pero nunca pasó nada. Vio mi Instagram, viendo mis fotos y se veía mi 'pompis', estaba de espaldas. Él toma un 'screenshot' de mi foto y me lo envía, 'esto es real', me pone. Yo le digo, 'obvio que es real'. Me dice 'no lo puedo creer'. 'Podemos apostar algo', me dice. Le digo, qué vamos a aportar, y me dice 'yo quiero morder ese pompis'", narró.