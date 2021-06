La modelo venezolana Alexandra Méndez, popularmente conocida como ‘La Chama’ en la farándula peruana, tuvo duras palabras al momento de referirse a Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien decidió darse un tiempo con el futbolista luego de ser captado en una reunión social e incumpliendo medidas de bioseguridad necesarias para evitar cualquier contagio por COVID-19.

“Creo que hasta cierto punto, él tiene la culpa, pero si una mujer no se da su puesto con las pruebas que uno le daba, a parte prácticamente su último mensaje fue como amenazándome. Me dijo: tienes que tener las pruebas, porque él te va a poner una demanda. Estoy esperando todavía la carta notarial, me muero de miedo”, dijo la extranjera en diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’.

La conductora de televisión Magaly Medina le preguntó el porqué no le envió las capturas de pantalla de las conversaciones que tenía con el volante de la selección peruana cuando fue amenazada.

“Crees que me voy a poner a perder el tiempo con una mujer que tiene los ojos vendados, no va a dejar a su esposo porque depende de él y porque le gustará estar tranquilita en su casa, dando hijos, no. Sus problemas que lo arreglen, pero para mí ese tipo es un asqueroso”, contestó ‘La Chama’.

Asimismo, la venezolana también tuvo fuertes calificativos contra Christian Cueva y volvió a referirse a Pamela López.

“Creo que en este momento al nivel mundial, que las mujeres tienen tanta independencia, tanto poder para seguir adelante, es absurdo que ella siga con ese tipo que la pone por el suelo delante de todo el país, a parte ni guapo es, es un enano horrible”, indicó.

