'La Chilindrina' tras la muerte de su esposo: "¿Para qué voy a vivir?" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a 'La chilindrina' en 'El chavo del 8', conversó con la prensa en los exteriores de donde se realiza el velorio de su esposo Gabriel Fernández.

Bastante decaída por el fallecimiento, la actriz mexicana sorprendió al declarar que tenía que pensar muy bien qué hacer con su vida y si tenía sentido seguir viviendo.

"Mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien. ¿Para qué voy a vivir?, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no", declaró la artista nacida en México.

Además de estas declaraciones, María Antonieta de las Nieves también anunció que daría una conferencia de prensa la próxima semana.

Hay que mencionar que María Antonieta de las Nieves y Gabriel Fernández estuvieron casados por 48 años, tras conocerse en el programa 'El chavo del 8'.

Cabe señalar que Fernández es recordado por ser la voz en off que presentaba los programas de 'Chespirito'.

Antes de formar parte de la producción de los programas de Roberto Gómez Bolaños, el fallecido esposo de 'La Chilindrina' fue la voz del programa Vida.